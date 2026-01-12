Малайзия вслед за Индонезией заблокировала Grok из-за возможности генерировать порнографические дипфейки

Временно — пока не появятся необходимые инструменты безопасности. Источник: Getty Images Интернет-регулятор Малайзии сообщил, что ограничит доступ к Grok из-за «неоднократного использования для создания непристойных, откровенно сексуальных, неприличных и крайне оскорбительных дипфейков — в том числе с женщинами и несовершеннолетними», пишет Reuters.Grok будет заблокирован до тех пор, пока xAI не примет «эффективные меры безопасности». Регулятор готов сотрудничать с компанией, но пока она не предоставила достаточные инструменты для блокировки спорного контента.В декабре 2025 года xAI обновила функцию редактирования изображений в чат-боте Grok. Тогда же в соцсеть X добавили бесплатный ИИ-редактор картинок из публикаций в ленте. Генерации отображаются в комментариях под исходником.В январе 2026 года в СМИ обратили внимание, что пользователи злоупотребляют функцией и «раздевают» женщин на фото, в том числе несовершеннолетних.9 января в аккаунте Grok объявили, что возможность бесплатно генерировать и редактировать изображения убрали в платную подписку. The Verge отмечает, что речь идёт только о генерациях через упоминание @grok в комментариях, а в диалоговом окне с ботом генерации по-прежнему доступны бесплатно — включая сексуализированные.Полина ЛааксоAI10 янвИндонезия временно заблокировала доступ к Grok из-за возможности генерировать порнографические дипфейки Страна первой в мире приняла подобное решение, отметило Reuters.#новости #малайзия #grok