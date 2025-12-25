В X добавили ИИ-редактор картинок и фотографий в постах в ленте — функция возмутила художников

Они удаляют работы и призывают подписчиков перейти в соцсеть Bluesky.X добавила функцию редактирования изображений на базе модели Grok. Она работает бесплатно. Любой пользователь может нажать на значок в правом нижнем углу картинки в ленте и ввести промпт. Нейросеть меняет отдельные детали или стиль всей фотографии. Результат появляется в комментариях под оригиналом.Исходное изображение. Источник: FaelinКартинка, раскрашенная с помощью GrokОбновление возмутило художников. Они пишут, что теперь работы могут обрабатывать без их ведома и неправомерно использовать. Некоторые заявляют, что больше не будут выкладывать посты с рисунками и переходят на альтернативы вроде Bluesky. Другие просят добавить возможность запретить редактирование своих картинок и фотографий.xAI выпустила нейросеть для генерации изображений под кодовым названием Aurora в декабре 2024 года. В 2025-м компания объединила генератор изображений с генератором видео Grok Imagine и добавила функции редактирования.Ася КарповаAI6 авгВидеогенератор Grok «раздел» Тейлор Свифт без специального запроса в тесте редактора The Verge Он также не потребовал подтвердить возраст.#новости