Ася Карпова
AI

В X добавили ИИ-редактор картинок и фотографий в постах в ленте — функция возмутила художников

Они удаляют работы и призывают подписчиков перейти в соцсеть Bluesky.

В X добавили ИИ-редактор картинок и фотографий в постах в ленте — функция возмутила художников

  • X добавила функцию редактирования изображений на базе модели Grok. Она работает бесплатно. Любой пользователь может нажать на значок в правом нижнем углу картинки в ленте и ввести промпт. Нейросеть меняет отдельные детали или стиль всей фотографии. Результат появляется в комментариях под оригиналом.

Исходное изображение. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FFaelinVT%2Fstatus%2F2003822965692231944%3Fs%3D20&postId=2667841" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Faelin</a>
Исходное изображение. Источник: Faelin
Картинка, раскрашенная с помощью Grok
Картинка, раскрашенная с помощью Grok

  • Обновление возмутило художников. Они пишут, что теперь работы могут обрабатывать без их ведома и неправомерно использовать. Некоторые заявляют, что больше не будут выкладывать посты с рисунками и переходят на альтернативы вроде Bluesky. Другие просят добавить возможность запретить редактирование своих картинок и фотографий.

  • xAI выпустила нейросеть для генерации изображений под кодовым названием Aurora в декабре 2024 года. В 2025-м компания объединила генератор изображений с генератором видео Grok Imagine и добавила функции редактирования.
Ася Карпова
AI
Видеогенератор Grok «раздел» Тейлор Свифт без специального запроса в тесте редактора The Verge

Он также не потребовал подтвердить возраст.

Генерации Grok по запросу: «Тейлор Свифт на [фестивале] Коачелла с парнями». Источник: The Verge

9 комментариев