Пользователям чат-бота Grok из неназванных регионов доступ уже открыли. Остальные получат его «в течение недели».По словам компании, это авторегрессионная модель, которая «превосходно справляется» с фотореализмом, детализацией, генерацией текста, логотипов и портретов и «точно» следует пользовательскому запросу.Она не так зацензурирована, как модели других участников рынка, и потому может создавать изображения известных личностей — предпринимателей, политиков, актёров.Сначала xAI предоставит всем доступ к генерации картинок с нуля. Но в будущем пользователи также смогут редактировать загруженные изображения: добавлять на них объекты, менять стиль, перекрашивать детали.Примеры генераций с нуляПримеры редактирования пользовательских картинокТехнические характеристики Aurora разработчик не привёл. На вопрос редактора vc.ru о том, какую модель Grok использует для генерации изображений, чат-бот ответил: «Это микс ИИ-магии, которая позволяет превращать текст в картинки».При попытке уточнить «Aurora это или Flux» сказал: «Ни то, ни другое». Примерно до 15:00 мск в «подвале» интерфейса Grok виднелась плашка, что с генерацией изображений помогает модель Flux.1 от Black Forest Labs, но бот утверждал, что не использует её, и продолжал стоять на своём даже в ответ на замечание про пометку в интерфейсе. Позже она исчезла.Доступ к Aurora появился у некоторых пользователей 7 декабря 2024 года. Это было видно по меню выбора моделей, где Aurora упоминалась рядом с Grok 2. Судя по всему, так же можно и теперь понять, предоставили аккаунту обновление или нет.В начале декабря 2024 года X начала открывать доступ к Grok пользователям без платных подписок. Максимальное количество запросов — десять штук в два часа. Дальше понадобится Premium.У редактора vc.ru доступа к Aurora по-прежнему нет. Изображения, которые генерирует предыдущая модель, не такие фотореалистичные, как примеры от новой.Промпт редактора vc.ru: generate me a pic of elon musk and pavel durov walking in a winter wonderlandПромпт редактора vc.ru: generate me a photorealistic pic of elon musk in the middle of the moscow international business center glowing with neon lights. make elon look like he owns the placeПромпт редактора vc.ru: need a dark pic of pavel durov driving a black bugatti la voiture noire down dubai's highways after telegram's just secured a $100 trillion valuation#grok #новости
Джеки у же не тот, конечно.
И что Дуров там из-за плеча Маска высматривает?! Пашу надо верхом на стуле генерить.