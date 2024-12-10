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Полина Лааксо
AI

xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora

Пользователям чат-бота Grok из неназванных регионов доступ уже открыли. Остальные получат его «в течение недели».

  • По словам компании, это авторегрессионная модель, которая «превосходно справляется» с фотореализмом, детализацией, генерацией текста, логотипов и портретов и «точно» следует пользовательскому запросу.
  • Она не так зацензурирована, как модели других участников рынка, и потому может создавать изображения известных личностей — предпринимателей, политиков, актёров.
  • Сначала xAI предоставит всем доступ к генерации картинок с нуля. Но в будущем пользователи также смогут редактировать загруженные изображения: добавлять на них объекты, менять стиль, перекрашивать детали.

Примеры генераций с нуля

xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora

Примеры редактирования пользовательских картинок

xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
xAI Илона Маска официально представила модель для генерации изображений Aurora
  • Технические характеристики Aurora разработчик не привёл. На вопрос редактора vc.ru о том, какую модель Grok использует для генерации изображений, чат-бот ответил: «Это микс ИИ-магии, которая позволяет превращать текст в картинки».
  • При попытке уточнить «Aurora это или Flux» сказал: «Ни то, ни другое». Примерно до 15:00 мск в «подвале» интерфейса Grok виднелась плашка, что с генерацией изображений помогает модель Flux.1 от Black Forest Labs, но бот утверждал, что не использует её, и продолжал стоять на своём даже в ответ на замечание про пометку в интерфейсе. Позже она исчезла.
  • Доступ к Aurora появился у некоторых пользователей 7 декабря 2024 года. Это было видно по меню выбора моделей, где Aurora упоминалась рядом с Grok 2. Судя по всему, так же можно и теперь понять, предоставили аккаунту обновление или нет.

В начале декабря 2024 года X начала открывать доступ к Grok пользователям без платных подписок. Максимальное количество запросов — десять штук в два часа. Дальше понадобится Premium.

У редактора vc.ru доступа к Aurora по-прежнему нет. Изображения, которые генерирует предыдущая модель, не такие фотореалистичные, как примеры от новой.

Промпт редактора vc.ru: generate me a pic of elon musk and pavel durov walking in a winter wonderland
Промпт редактора vc.ru: generate me a pic of elon musk and pavel durov walking in a winter wonderland
Промпт редактора vc.ru: generate me a photorealistic pic of elon musk in the middle of the moscow international business center glowing with neon lights. make elon look like he owns the place
Промпт редактора vc.ru: generate me a photorealistic pic of elon musk in the middle of the moscow international business center glowing with neon lights. make elon look like he owns the place
Промпт редактора vc.ru: need a dark pic of pavel durov driving a black bugatti la voiture noire down dubai's highways after telegram's just secured a $100 trillion valuation
Промпт редактора vc.ru: need a dark pic of pavel durov driving a black bugatti la voiture noire down dubai's highways after telegram's just secured a $100 trillion valuation

#grok #новости

1 комментарий
Вадим Д.

Джеки у же не тот, конечно.

И что Дуров там из-за плеча Маска высматривает?! Пашу надо верхом на стуле генерить.

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