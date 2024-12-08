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Таня Боброва
AI

Соцсеть X начала тестировать в Grok новый генератор изображений

Правда, спустя несколько часов доступ к нему у некоторых пользователей пропал.

  • 7 декабря 2024 года в Grok появился генератор изображений Aurora, обратило внимание TechCrunch. Владелец X Илон Маск ответил одному из пользователей, что это пока бета-версия.
  • Издание отмечает, что ИИ создаёт фотореалистичные изображения, в том числи пейзажи, но работает не идеально при генерации людей. Aurora также позволяет генерировать изображения защищённых авторским правом персонажей и известных людей.
Соцсеть X начала тестировать в Grok новый генератор изображений
Соцсеть X начала тестировать в Grok новый генератор изображений
  • Пока неясно, как разработчики обучали Aurora — самостоятельно или в партнёрстве с кем-то, указывает TechCrunch. В основе первого генератора лежит модель Flux от Black Forest Lab.
Соцсеть X начала тестировать в Grok новый генератор изображений
  • Спустя несколько часов некоторые пользователи X сообщили, что доступ к Aurora пропал.
Соцсеть X начала тестировать в Grok новый генератор изображений
  • В начале декабря 2024 года X открыла доступ к Grok всем пользователям: без подписки можно отправлять до десяти текстовых запросов каждые два часа и до трёх изображений день. До этого чат-бот был доступен только подписчикам Premium.

#grok #новости

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11
5 комментариев
Sar

Последнюю версию FLUX запихнули?

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Fred Alekseyev

А Маск с нами как-то поговорить не собирается, чтобы блок сняли с Твиттера ?;)) Да и название сети пора старое вернуть !😝 А то на букву Х.,обычно ничего хорошего не вещает;) * кстати, этот Grok быстро исчез в бесплатном пользовании. Всем доброго времени.

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user0564335

чтобы блок сняли, им нужно будет дополнительно вложиться в модерацию как минимум русскоязычного контента - а Маск своё руководство начал как раз с сокращений, в том числе модераторов) может быть вернутся с концом СВО, когда не будет такого потока "противоречивого" контента.

старое название тоже не вернут) Twitter по смыслу подходит максимум к соц. сети, а Маск там делает суперапп

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