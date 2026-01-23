Бывший главный научный сотрудник Salesforce Ричард Сочер ведёт переговоры об инвестициях в новую ИИ-лабораторию при оценке в $4 млрд — Bloomberg

Стартап хочет привлечь «сотни миллионов долларов», говорят источники.Стартап называется Recursive, он будет специализироваться на создании «более совершенных ИИ-систем», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.GV (ранее — Google Ventures) и венчурная Greycroft могут возглавить раунд инвестиций, добавили собеседники. Детали сделки ещё могут измениться. Сочер, GV и Greycroft отказались от комментариев. В 2025 году The Information сообщало, что предприниматель планирует привлечь $1 млрд.По данным Bloomberg, у Recursive восемь основателей, включая Сочера. Один из собеседников говорит, что стартап нанял исследователей из Google, OpenAI и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Его цель — разработка «суперинтеллекта», который со временем сможет совершенствоваться без необходимости обратной связи от человека.Ричард Сочер — бывший главный научный сотрудник Salesforce и ИИ-исследователь. В 2020 году он анонсировал ИИ-поисковик без кликбейта и злоупотребления данными you.com. В 2024-м на фоне роста конкуренции на рынке стартап переориентировался с потребительского сервиса на помощь компаниям во внедрении ИИ, писало Bloomberg. По данным агентства, после запуска лаборатории Сочер сохранит должность гендиректора you.com и управляющего партнёра в AIX Ventures.#новости