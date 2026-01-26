Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Истории
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Nvidia представила ИИ-модели с открытым исходным кодом для прогнозирования погоды

Они могут быть точнее, чем традиционные методы прогнозирования.

Источник: Nvidia
Источник: Nvidia
  • Проект Earth-2 должен помочь правительствам и бизнесу и облегчить использование ИИ для создания собственных прогнозов погоды, пишет Bloomberg. Моделирование погоды и климата стало для компании «долгосрочной сферой интереса». Ознакомиться с проектом на GitHub можно по ссылке.
  • ИИ-модели, которые выявляют закономерности в больших массивах данных об атмосферных условиях, демонстрируют большую точность, чем традиционные методы прогнозирования погоды, отмечает издание.
  • Earth-2 может помочь компаниям в чувствительных к погоде секторах — например, страховании, сельском хозяйстве и судоходстве. Nvidia стала одним из ключевых игроков в области прогнозирования погоды с помощью ИИ наряду с Microsoft, Google и Huawei, подчёркивает Bloomberg.
  • Компания заявляет, что Earth-2 предоставит пользователям упрощённый способ создания индивидуальных прогнозов с использованием ИИ, которые будут сопоставимы с прогнозами государственных метеорологических агентств.

#новости #nvidia

4
2
1
10 комментариев