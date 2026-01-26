Nvidia представила ИИ-модели с открытым исходным кодом для прогнозирования погоды

Они могут быть точнее, чем традиционные методы прогнозирования. Источник: NvidiaПроект Earth-2 должен помочь правительствам и бизнесу и облегчить использование ИИ для создания собственных прогнозов погоды, пишет Bloomberg. Моделирование погоды и климата стало для компании «долгосрочной сферой интереса». Ознакомиться с проектом на GitHub можно по ссылке.ИИ-модели, которые выявляют закономерности в больших массивах данных об атмосферных условиях, демонстрируют большую точность, чем традиционные методы прогнозирования погоды, отмечает издание.Earth-2 может помочь компаниям в чувствительных к погоде секторах — например, страховании, сельском хозяйстве и судоходстве. Nvidia стала одним из ключевых игроков в области прогнозирования погоды с помощью ИИ наряду с Microsoft, Google и Huawei, подчёркивает Bloomberg. Компания заявляет, что Earth-2 предоставит пользователям упрощённый способ создания индивидуальных прогнозов с использованием ИИ, которые будут сопоставимы с прогнозами государственных метеорологических агентств.#новости #nvidia