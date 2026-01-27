Microsoft представила новый ИИ-чип Maia 200 — он на 30% производительнее, чем текущие решения в дата-центрах Azure

Его уже используют для работы сервисов Copilot и модели GPT-5.2 от OpenAI.Фото Microsoft Maia 200 разработали специально для использования уже обученных ИИ-моделей, рассказали в Microsoft. Он изготовлен TSMC по техпроцессу 3-нм и содержит больше 140 млрд транзисторов. Объём памяти HBM3e составляет 216 ГБ при пропускной способности 7 ТБ/с.По оценкам компании, производительность нового чипа на 30% выше, чем у существующих решений, которые используются в дата-центрах Azure. В тестах процессор Maia 200 обошёл в том числе чипы от Amazon (Trainium 3) и Google (TPU v7).Его внедрение позволит увеличить скорость генерации при использовании передовых моделей, при этом снизив её стоимость, отмечают в Microsoft.Чипы Maia 200 уже развёрнуты в одном из дата-центров Azure в США и обеспечивают работу сервисов Copilot, а также модели GPT-5.2 от OpenAI.#новости #microsoft