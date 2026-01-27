Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Истории
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Microsoft представила новый ИИ-чип Maia 200 — он на 30% производительнее, чем текущие решения в дата-центрах Azure

Его уже используют для работы сервисов Copilot и модели GPT-5.2 от OpenAI.

Фото Microsoft 
Фото Microsoft 
  • Maia 200 разработали специально для использования уже обученных ИИ-моделей, рассказали в Microsoft. Он изготовлен TSMC по техпроцессу 3-нм и содержит больше 140 млрд транзисторов. Объём памяти HBM3e составляет 216 ГБ при пропускной способности 7 ТБ/с.
  • По оценкам компании, производительность нового чипа на 30% выше, чем у существующих решений, которые используются в дата-центрах Azure. В тестах процессор Maia 200 обошёл в том числе чипы от Amazon (Trainium 3) и Google (TPU v7).
  • Его внедрение позволит увеличить скорость генерации при использовании передовых моделей, при этом снизив её стоимость, отмечают в Microsoft.
  • Чипы Maia 200 уже развёрнуты в одном из дата-центров Azure в США и обеспечивают работу сервисов Copilot, а также модели GPT-5.2 от OpenAI.

#новости #microsoft

3
11 комментариев