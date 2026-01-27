Nvidia вложила $2 млрд в поставщика облачных технологий в области ИИ CoreWeave

CoreWeave планирует нарастить вычислительные мощности для искусственного интеллекта до 5 ГВт к 2030 году.Nvidia купила обыкновенные акции CoreWeave по $87,2 за штуку, пишет Bloomberg. В рамках сделки поставщик облачных технологий станет одним из первых, кто будет внедрять будущие продукты Nvidia — в том числе системы хранения данных и новый процессор.В сентябре 2025 года Nvidia уже заключила с CoreWeave сделку на $6 млрд, по которой будет закупать у поставщика облачные услуги до 2032 года. У компании есть похожие соглашения с Meta* на $14 млрд и с OpenAI на $6,5 млрд. В том же году CoreWeave провёл IPO на $1,5 млрд.До объявления о новых инвестициях Nvidia владела примерно 6% CoreWeave и была четвёртым по величине акционером компании. Какая доля у неё теперь — не уточняется. Инвестиции в CoreWeave — это «уверенность в росте компании, знак доверия её менеджменту и бизнес-модели», заявил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. По его словам, партнёрство в основном направлено на согласование инженерных разработок двух компаний и ввод вычислительных мощностей в эксплуатацию.Как отмечает Bloomberg, сделка подсвечивает новое направление бизнеса Nvidia: новый процессор Vera станет первым в своей категории, который она предложит как самостоятельный продукт — раньше её чипы работали в связке с другими решинями от компании. Это значит, что процессоры Nvidia смогут конкурировать с продуктами AMD и Intel и стать альтернативой компонентам, которые используют облачные провайдеры.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости #nvidia #coreweave