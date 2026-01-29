Французский стриминг Deezer стал предлагать свой инструмент для распознавания сгенерированных треков другим сервисам

По его словам, которые приводит TechCrunch, точность инструмента составляет 99,8%.Источник: Deezer Компания рассказала о запуске инструмента для обнаружения ИИ-музыки в 2025 году и тогда же стала помечать такие треки и убирать их из редакционных плейлистов и рекомендаций алгоритмов.Теперь Deezer объявила, что делает этот инструмент доступным для коммерческого использования. Компания хочет повысить прозрачность в музыкальной индустрии и сократить количество «мошенничества с использованием ИИ-музыки».По собственным данным, в 2025 году сервис обнаружил и пометил более 13,4 млн треков, созданных с помощью нейросетей. В январе 2026-го пользователи в среднем загружают более 60 тысяч таких произведений в день — это примерно 39% от общего ежедневного объёма музыки.По словам гендиректора Алексиса Лантернье, полностью сгенерированная музыка сейчас почти не отличима от той, что написал человек. Позиция сервиса — прозрачность для слушателей и защита прав артистов и авторов. Лантернье уточнил, что несколько компаний уже успешно протестировали ИИ-детектор, одна из них — французская Sacem.#новости