Евгения Евсеева
AI

«Вирусный» проект Moltbot, который сначала назывался Clawdbot, снова переименовался — теперь в OpenClaw

Прежнее название оказалось тяжело произнести.

  • Об этом рассказал создатель Moltbot Питер Штайнбергер. По его словам, Clawdbot было игрой слов с Claude и claw (клешня). Но юристы Anthropic, которая разрабатывает чат-бота Claude, «вежливо попросили сменить название».
  • Второе название, Moltbot, переводится как «линька». Штайнбергер отметил, что имел в виду линьку у лобстеров, которые сбрасывают панцирь, когда вырастают. Это название не прижилось, потому что его оказалось тяжело произнести.
  • В OpenClaw сервис делает отсылку к изначальному названию, open же означает открытый исходный код, доступный каждому.

  • ИИ-агент Clawdbot с открытым кодом «завирусился» в конце января 2026 года. Он может разобрать почту, проверить код или выполнить другие задачи на компьютере локально. Подключить чат-бота можно к Telegram, Slack, iMessage и другим мессенджерам.

Ася Карпова
AI
В X «завирусился» проект Clawdbot — ИИ-агент, с которым можно общаться в Telegram и других мессенджерах

Небольшие стартапы «нанимают» его разработчиком и сотрудником службы поддержки.

#новости #clawdbot #openclaw

