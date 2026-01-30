«Вирусный» проект Moltbot, который сначала назывался Clawdbot, снова переименовался — теперь в OpenClaw

Прежнее название оказалось тяжело произнести.Об этом рассказал создатель Moltbot Питер Штайнбергер. По его словам, Clawdbot было игрой слов с Claude и claw (клешня). Но юристы Anthropic, которая разрабатывает чат-бота Claude, «вежливо попросили сменить название».Второе название, Moltbot, переводится как «линька». Штайнбергер отметил, что имел в виду линьку у лобстеров, которые сбрасывают панцирь, когда вырастают. Это название не прижилось, потому что его оказалось тяжело произнести.В OpenClaw сервис делает отсылку к изначальному названию, open же означает открытый исходный код, доступный каждому.ИИ-агент Clawdbot с открытым кодом «завирусился» в конце января 2026 года. Он может разобрать почту, проверить код или выполнить другие задачи на компьютере локально. Подключить чат-бота можно к Telegram, Slack, iMessage и другим мессенджерам.Ася КарповаAI26 янвВ X «завирусился» проект Clawdbot — ИИ-агент, с которым можно общаться в Telegram и других мессенджерах Небольшие стартапы «нанимают» его разработчиком и сотрудником службы поддержки.#новости #clawdbot #openclaw