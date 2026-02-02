OpenAI выпустила отдельное приложение для ИИ-агента для программирования Codex — пока только на macOS

Сервис будет временно доступен пользователям без подписки.Источник здесь и ниже: OpenAIMacOS-приложение Codex cмогут протестировать пользователи ChatGPT без подписки, а также с бюджетной подпиской Go. Для подписчиков Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu удвоили лимиты. Как долго будут действовать специальные условия — неизвестно.Ранее Codex можно было запустить только через терминал или как плагин для IDE. Оттуда же агент может скопировать историю сессий и конфигурации.По словам OpenAI, Codex — «командный центр для агентов». В приложении можно запустить несколько таких параллельно с привязкой к разным проектам. Группа ИИ-агентов также может работать над одним репозиторием: каждый получит свою копию кода, вместо того чтобы изменять исходный.В сервисе есть ревью кода, возможность вносить ручные правки через редактор, а ещё доступны «навыки». Готовые можно найти на GitHub. Среди них: создание изображений, веб-разработка игр, составление документов, развёртывание в облаке, работа с Figma и API OpenAI, управление проектами.Приложение поддерживает и «автоматизации», чтобы ИИ-агенты выполняли заданные действия в нужные пользователю часы и дни: еженедельно суммировали данные об ошибках, составляли ежедневные отчёты о релизах, каждую пятницу изучали чаты с пользователем и на их основе создавали «навык».Агенту можно настроить «личность» — прагматик или эмпат. На его умения и скорость это не повлияет, поменяется только стиль общения.Версию для Windows и Linux выпустят позже. Пока можно записаться в лист ожидания.#новости