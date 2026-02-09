ByteDance представила «рассуждающую» модель для генерации изображений Seedream 5.0

Она доступна в приложении и веб-версии CapCut.Источник: XПеред генерацией Seedream 5.0-Preview может искать в интернете референсы или необходимую информацию. Модель дополнили архитектурой «логического мышления». Она лучше понимает «сложные промпты», физику и положение предметов в пространстве, применяет знания в архитектуре, анатомии и естественных науках.Источник: XКак и предыдущая Seedream 4.5, новая версия поддерживает точечное редактирование, а также «сохраняет» черты лица персонажа и детали одежды в серии генераций. Доступно разрешение 2K и 4K.Источник: XМодель доступна в сервисе CapCut в разделе AI Design. Пока компания даёт 20 бесплатных генераций в день для тестирования. Также предлагают 1000 бесплатных кредитов за активность в соцсети X (хватит на 1000 генераций). Позже модель добавят в ИИ-сервис Dreamina.Валерия ИльинаAI19.09.2025Seedream 4.0: что умеет модель от ByteDance и как ей пользоваться Компания-разработчик утверждает, что их модель превзошла Nano Banana от Google на внутренних тестах.#новости