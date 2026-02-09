Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Путешествия
Инвестиции
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

ByteDance представила «рассуждающую» модель для генерации изображений Seedream 5.0

Она доступна в приложении и веб-версии CapCut.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FBubbleBrain%2Fstatus%2F2020822990473027597%3Fs%3D20&postId=2729466" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Источник: X

  • Перед генерацией Seedream 5.0-Preview может искать в интернете референсы или необходимую информацию. Модель дополнили архитектурой «логического мышления». Она лучше понимает «сложные промпты», физику и положение предметов в пространстве, применяет знания в архитектуре, анатомии и естественных науках.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FGorden_Sun%2Fstatus%2F2020766675176702355%3Fs%3D20&postId=2729466" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Источник: X
  • Как и предыдущая Seedream 4.5, новая версия поддерживает точечное редактирование, а также «сохраняет» черты лица персонажа и детали одежды в серии генераций. Доступно разрешение 2K и 4K.
ByteDance представила «рассуждающую» модель для генерации изображений Seedream 5.0
ByteDance представила «рассуждающую» модель для генерации изображений Seedream 5.0
ByteDance представила «рассуждающую» модель для генерации изображений Seedream 5.0

Источник: X

  • Модель доступна в сервисе CapCut в разделе AI Design. Пока компания даёт 20 бесплатных генераций в день для тестирования. Также предлагают 1000 бесплатных кредитов за активность в соцсети X (хватит на 1000 генераций). Позже модель добавят в ИИ-сервис Dreamina.
Валерия Ильина
AI
Seedream 4.0: что умеет модель от ByteDance и как ей пользоваться

Компания-разработчик утверждает, что их модель превзошла Nano Banana от Google на внутренних тестах.

Seedream 4.0: что умеет модель от ByteDance и как ей пользоваться

#новости

4
2
12 комментариев