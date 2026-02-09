ByteDance представила «рассуждающую» модель для генерации изображений Seedream 5.0

Перед генерацией Seedream 5.0-Preview может искать в интернете референсы или необходимую информацию. Модель дополнили архитектурой «логического мышления». Она лучше понимает «сложные промпты», физику и положение предметов в пространстве, применяет знания в архитектуре, анатомии и естественных науках.