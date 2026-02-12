Yandex Türkiye выпустил Yandex AI — сервис с браузером, ИИ-поисковиком и ИИ-помощником с агентскими сценариями

В нём можно искать и бронировать авиабилеты, рестораны и жильё, записаться на приём к врачу или сгенерировать текст и изображение. Источник: «Неискусственный интеллект»На это обратили внимание Telegram-канал «Неискусственный интеллект» и ТАСС.Как сообщает ТАСС, ключевые нейросети, на которых работают сервисы в приложении, адаптированы и дообучены специально для Турции. Yandex AI объединяет в себе возможности чата с ИИ-помощником, ИИ-поиска в интернете и агентские сценарии.«Неискусственный интеллект» отмечает: в приложении можно, например, получить сводку новостей, найти и забронировать место в ресторане, записаться на приём к врачу, либо просто смотреть видео.Также в сервисе можно при помощи ИИ искать и бронировать авиабилеты и жильё и создавать тексты и изображения по промптам.Эксклюзивно для Турции разработали 20 ИИ-агентов. Среди партнёров по интеграциям — Doktorsitesi, Pegasus Airlines, ETSTur, Turna.com, obilet.com, bilet.com и другие. Данные по финансам получают от турецких ForInvest и HangiKredi.По словам гендиректора Yandex Türkiye Александра Поповского, Yandex AI — «новое окно в интернет». Это не аналог «Яндекс Go», а «попытка создать нечто новое», пишет «Неискусственный интеллект».#новости #яндекс