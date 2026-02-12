Google обновила режим Deep Think для Gemini 3

Он доступен подписчикам Google AI Ultra и через API.Источник: GoogleКомпания обновила Gemini 3 Deep Think — специальный режим для научных, исследовательских и инженерных задач.В тестах компании обновлённая Gemini 3 Deep Think обошла GPT-5.2 от OpenAI и Claude Opus 4.6 от Anthropic, в частности, в тесте на академические знания «Последний экзамен человечества», тесте ARC-AGI-2 с визуальными головоломками и бенчмарке MMMU-Pro для оценки мультимодальных моделей. На Codeforces модель набрала рейтинг Elo 3455.Источник: GoogleОбновлённый режим Gemini 3 Deep Think уже доступен в приложении Gemini для владельцев подписки Google AI Ultra за $250 в месяц и через Gemini API (в раннем доступе для избранных исследователей, разработчиков и компаний).Ася КарповаAI05.12.2025Google запустила режим Deep Think для Gemini 3 — в нём она «лучше» пишет код и проходит тесты на научные знания Режим доступен по подписке.#новости #google #gemini