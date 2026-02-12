Популярное
Таня Боброва
AI

Google обновила режим Deep Think для Gemini 3

Он доступен подписчикам Google AI Ultra и через API.

Источник: Google
  • Компания обновила Gemini 3 Deep Think — специальный режим для научных, исследовательских и инженерных задач.
  • В тестах компании обновлённая Gemini 3 Deep Think обошла GPT-5.2 от OpenAI и Claude Opus 4.6 от Anthropic, в частности, в тесте на академические знания «Последний экзамен человечества», тесте ARC-AGI-2 с визуальными головоломками и бенчмарке MMMU-Pro для оценки мультимодальных моделей. На Codeforces модель набрала рейтинг Elo 3455.
Источник: Google
Источник: Google
  • Обновлённый режим Gemini 3 Deep Think уже доступен в приложении Gemini для владельцев подписки Google AI Ultra за $250 в месяц и через Gemini API (в раннем доступе для избранных исследователей, разработчиков и компаний).
Ася Карпова
AI
Google запустила режим Deep Think для Gemini 3 — в нём она «лучше» пишет код и проходит тесты на научные знания

Режим доступен по подписке.

#новости #google #gemini

