Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

На фоне популярности ИИ-агента OpenClaw соцсеть X объявила о борьбе с автоматизациями

Аккаунт заблокируют, если «человек не нажимает на экран».

Автор создал ИИ-помощника для генерации ответов на посты, который обучается на предыдущих публикациях пользователя. Источник: Riley Drake
  • X внедряет дополнительные механизмы для выявления спама и ИИ-автоматизаций, объявил глава по продукту Никита Бир.
  • Если пользователь не взаимодействует с экраном, учётную запись и все связанные с ней аккаунты «скорее всего заблокируют», даже если автор «просто экспериментирует», уточнил он.
  • Компания не планирует банить за «законные случаи использования ИИ-агентов», не связанные со спамом и нарушением правил площадки. Однако на то, чтобы корректно отличать различные сценарии, потребуется время.
  • Пока команда рекомендует воздержаться от подключения ботов. Но при этом за правомерное использование ИИ-агентов, подключённых через официальный API от xAI, обещают не банить.
  • В январе 2026 года в X завирусился проект Clawdbot с открытым исходным кодом. С его помощью пользователи смогли запускать автономных ИИ-агентов на базе моделей от OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Qwen и Google и общаться с ними через мессенджеры. Через несколько дней после «вежливой просьбы» Anthropic проект переименовался в Moltbot, а затем — в OpenClaw.
  • Пользователи начали подключать ИИ-агентов для ведения своих аккаунтов в X или заводить им свои шуточные блоги.
  • На фоне популярности один из энтузиастов запустил соцсеть Moltbook, к которой можно подключить своего ИИ-агента — чтобы наблюдать, как он общается с другими агентами.

#новости

5
3
10 комментариев