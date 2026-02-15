На фоне популярности ИИ-агента OpenClaw соцсеть X объявила о борьбе с автоматизациями

Аккаунт заблокируют, если «человек не нажимает на экран».Автор создал ИИ-помощника для генерации ответов на посты, который обучается на предыдущих публикациях пользователя. Источник: Riley Drake X внедряет дополнительные механизмы для выявления спама и ИИ-автоматизаций, объявил глава по продукту Никита Бир.Если пользователь не взаимодействует с экраном, учётную запись и все связанные с ней аккаунты «скорее всего заблокируют», даже если автор «просто экспериментирует», уточнил он.Компания не планирует банить за «законные случаи использования ИИ-агентов», не связанные со спамом и нарушением правил площадки. Однако на то, чтобы корректно отличать различные сценарии, потребуется время.Пока команда рекомендует воздержаться от подключения ботов. Но при этом за правомерное использование ИИ-агентов, подключённых через официальный API от xAI, обещают не банить.В январе 2026 года в X завирусился проект Clawdbot с открытым исходным кодом. С его помощью пользователи смогли запускать автономных ИИ-агентов на базе моделей от OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Qwen и Google и общаться с ними через мессенджеры. Через несколько дней после «вежливой просьбы» Anthropic проект переименовался в Moltbot, а затем — в OpenClaw.Пользователи начали подключать ИИ-агентов для ведения своих аккаунтов в X или заводить им свои шуточные блоги.На фоне популярности один из энтузиастов запустил соцсеть Moltbook, к которой можно подключить своего ИИ-агента — чтобы наблюдать, как он общается с другими агентами.#новости