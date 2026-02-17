Anthropic представила модель Claude Sonnet 4.6 с контекстным окном на 1 млн токенов в бета-версии

Компания называет её «самой способной» в линейке Sonnet.Источник: Anthropic Claude Sonnet 4.6 доступна на всех тарифных планах Claude, в режиме ИИ-агента Claude Cowork, сервисе Claude Code и через API, рассказала Anthropic. Цены такие же как и для Sonnet 4.5 — от $3 за 1 млн входных токенов и от $15 за 1 млн выходных.По словам компании, получившие ранний доступ разработчики примерно в 70% случаев выбирали Sonnet 4.6 вместо Sonnet 4.5 в Claude Code и в 59% случаев вместо Claude Opus 4.5.Тестировщики считают, что обновлённая Sonnet не так склонна к избыточным усложнениям и «лени», «значительно лучше» следует инструкциям, последовательно выполняет многоэтапные задачи и справляется с визуальными задачами.Исследователи безопасности компании отметили «тёплый, честный, социально ориентированный и иногда забавный характер» модели со строгим соблюдением правил безопасности.Сравнение Sonnet 4.6 с другими моделями компании, а также с Gemini 3 Pro от Google и GPT-5.2 от OpenAI. Источник: Anthropic#новости #anthropic #claude