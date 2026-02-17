Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Anthropic представила модель Claude Sonnet 4.6 с контекстным окном на 1 млн токенов в бета-версии

Компания называет её «самой способной» в линейке Sonnet.

Источник: Anthropic
  • Claude Sonnet 4.6 доступна на всех тарифных планах Claude, в режиме ИИ-агента Claude Cowork, сервисе Claude Code и через API, рассказала Anthropic. Цены такие же как и для Sonnet 4.5 — от $3 за 1 млн входных токенов и от $15 за 1 млн выходных.
  • По словам компании, получившие ранний доступ разработчики примерно в 70% случаев выбирали Sonnet 4.6 вместо Sonnet 4.5 в Claude Code и в 59% случаев вместо Claude Opus 4.5.
  • Тестировщики считают, что обновлённая Sonnet не так склонна к избыточным усложнениям и «лени», «значительно лучше» следует инструкциям, последовательно выполняет многоэтапные задачи и справляется с визуальными задачами.
  • Исследователи безопасности компании отметили «тёплый, честный, социально ориентированный и иногда забавный характер» модели со строгим соблюдением правил безопасности.
Сравнение Sonnet 4.6 с другими моделями компании, а также с Gemini 3 Pro от Google и GPT-5.2 от OpenAI. Источник: Anthropic
Сравнение Sonnet 4.6 с другими моделями компании, а также с Gemini 3 Pro от Google и GPT-5.2 от OpenAI. Источник: Anthropic

#новости #anthropic #claude

4
1
6 комментариев