Выручка Canva в 2025 году достигла $4 млрд на фоне роста трафика благодаря запуску ИИ-инструментов

Среди других причин — рост цен на подписки и появление бюджетных планов.Источник: CanvaВ 2025 году количество активных пользователей Canva выросло на 20% год к году — до более 265 млн в месяц, количество пользователей с подпиской — до более 31 млн. Частично рост обусловлен внедрением ИИ-инструментов, пишет TechCrunch.К концу года выручка достигла $4 млрд, рассказал соучредитель и главный операционный директор Canva Клифф Обрехт. Показатель прибыли и убытков издание не приводит.В сентябре 2024-го на фоне внедрения ИИ-моделей компания повысила цены на корпоративную подписку Canva Teams на пять человек: с $200 в год до $500 в год. Чтобы увеличить число платных пользователей, также запустили более дешёвые подписки в Пакистане, Уругвае, Марокко и на Ямайке.Весной 2025-го внедрили инструмент для генерации мини-приложений и сайтов. Сейчас у него более 10 млн активных пользователей в месяц.В октябре того же года OpenAI добавила в ChatGPT интеграцию с Canva, Figma и другими сервисами. По данным компании, тогда в мини-приложении Canva внутри чат-бота пользователи создали более 26 млн диалогов. Обрехт также говорит, что Canva «выделяет ресурсы» на то, чтобы Canva появлялась в результатах поиска чат-ботов.