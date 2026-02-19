Cursor обновили до версии 2.5 и добавили в него «маркетплейс» готовых плагинов от Figma, Stripe и других сервисов

В редактор кода Cursor добавили Cursor Marketplace — каталог готовых плагинов, которые «расширяют возможности» ИИ-агента в конкретных направлениях, например дизайне, работе с базами данных и аналитикой.

Компания уже опубликовала «пакеты» с навыками, MCP-серверами, командами и другими составляющими от AWS, Figma, Linear, Stripe, Cloudflare, Vercel, Databricks, Snowflake, Hex и других партнёров. Их можно выбрать из каталога или установить в редакторе по команде /add-plugin — «без кода».