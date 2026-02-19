Популярное
Ася Карпова
AI

Cursor обновили до версии 2.5 и добавили в него «маркетплейс» готовых плагинов от Figma, Stripe и других сервисов

Также появились асинхронные субагенты для параллельной работы над крупными проектами.

Каталог плагинов. Источник: Cursor

  • В редактор кода Cursor добавили Cursor Marketplace — каталог готовых плагинов, которые «расширяют возможности» ИИ-агента в конкретных направлениях, например дизайне, работе с базами данных и аналитикой.

  • Компания уже опубликовала «пакеты» с навыками, MCP-серверами, командами и другими составляющими от AWS, Figma, Linear, Stripe, Cloudflare, Vercel, Databricks, Snowflake, Hex и других партнёров. Их можно выбрать из каталога или установить в редакторе по команде /add-plugin — «без кода».

  • Версию Cursor 2.5 дополнили субагентами, которые работают параллельно, не блокируя основного. ИИ-агент и вызванные им «дочерние» версии могут править проект асинхронно в фоновом режиме. Например, первый может проводить рефакторинг, пока «помощники» правят отдельные файлы, «сокращая время ожидания». Субагенты также могут запускать своих ИИ-агентов.

Процесс работы с субагентами. Источник: Cursor
Процесс работы с субагентами. Источник: Cursor
  • Разработчики также улучшили производительность субагентов и расширили возможности управления в «Песочнице».

#новости

