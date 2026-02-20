Reddit начал тестировать ИИ-подборки товаров на основе рекомендаций пользователей

Пока функция доступна некоторым пользователям в США. Источник: RedditНекоторые пользователи в США при введении релевантных запросов будут видеть в результатах поиска карусель товаров с ценами, изображениями и прямыми ссылками на покупку, говорится в заявлении компании.Если человек ищет, например, «лучшие наушники с шумоподавлением», в карусели он увидит те товары, которые больше всего рекомендовали другие пользователи Reddit в постах и комментариях, утверждает компания.Гендиректор компании Стив Хаффман также отметил, что количество еженедельно активных пользователей ИИ-поиска Reddit Answers выросло с 1 млн человек в первом квартале 2025 года до 15 млн в четвёртом квартале 2025-го.#новости #reddit