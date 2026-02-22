Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Samsung объявила о партнёрстве с Perplexity — ИИ-поисковик встроят в смартфоны линейки Galaxy S26

Её компания представит 25 февраля 2026 года.

Источник: YouTube 
Источник: YouTube 
  • Взаимодействовать с ним можно с помощью фразы «Hey Plex» или при помощи боковой кнопки на устройстве — для этого придётся назначить такую функцию в настройках, сообщает Samsung.
  • Perplexity станет одной из первых из ИИ-компаний, чьи функции внедрят в систему Galaxy AI. Алгоритмы Perplexity интегрируют в некоторые приложения Samsung — например, «Заметки», «Часы», «Галерею», «Календарь» и «Напоминания». Другие подробности компания не раскрыла.
  • О том, что Samsung договаривается об интеграции ИИ-поисковика Perplexity в смартфоны Galaxy S26, в июне 2025 года рассказывал Bloomberg. По его данным, Perplexity станет одним из ассистентов в линейке Galaxy S26, а также частью голосового помощника Bixby.

#новости #samsung #perplexity

8
3
2
24 комментария