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Карина Пардаева
Техника

Samsung договаривается об интеграции ИИ-поисковика Perplexity в смартфоны Galaxy S26 — Bloomberg

Партнёрство поможет снизить зависимость компании от Google.

  • Samsung «близка к заключению сделки» с Perplexity AI: компания готова встроить его ИИ-поисковик в свои устройства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
  • По их словам, анонс партнёрства может состояться уже в 2025 году. Samsung рассчитывает сделать Perplexity одним из ассистентов по умолчанию в линейке Galaxy S26, запуск которой запланирован на первую половину 2026 года. Интеграция Perplexity AI также планируется в голосового помощника Bixby.
  • Также стороны обсуждают совместные разработки: новая операционная система с ИИ-функциями и приложение с ИИ-агентами, которое будет сочетать технологии Perplexity и других ассистентов. Детали сделки пока не известны.

  • Параллельно Samsung готовится стать одним из крупнейших инвесторов нового раунда финансирования Perplexity. Стартап, по данным источников СМИ, ведёт переговоры о привлечении $500 млн при оценке в $14 млрд.

  • Как отмечает Bloomberg, интерес к сотрудничеству с Perplexity проявила и Apple — компания рассматривает стартап как альтернативу Google Search и ChatGPT в Siri. Как возможное партнёрство Perplexity с Samsung повлияет на эти планы, пока неясно.

#новости

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