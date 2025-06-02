Samsung договаривается об интеграции ИИ-поисковика Perplexity в смартфоны Galaxy S26 — Bloomberg

Партнёрство поможет снизить зависимость компании от Google.Samsung «близка к заключению сделки» с Perplexity AI: компания готова встроить его ИИ-поисковик в свои устройства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.По их словам, анонс партнёрства может состояться уже в 2025 году. Samsung рассчитывает сделать Perplexity одним из ассистентов по умолчанию в линейке Galaxy S26, запуск которой запланирован на первую половину 2026 года. Интеграция Perplexity AI также планируется в голосового помощника Bixby.Также стороны обсуждают совместные разработки: новая операционная система с ИИ-функциями и приложение с ИИ-агентами, которое будет сочетать технологии Perplexity и других ассистентов. Детали сделки пока не известны.Параллельно Samsung готовится стать одним из крупнейших инвесторов нового раунда финансирования Perplexity. Стартап, по данным источников СМИ, ведёт переговоры о привлечении $500 млн при оценке в $14 млрд.Как отмечает Bloomberg, интерес к сотрудничеству с Perplexity проявила и Apple — компания рассматривает стартап как альтернативу Google Search и ChatGPT в Siri. Как возможное партнёрство Perplexity с Samsung повлияет на эти планы, пока неясно.#новости