Убеждала, что она человек, и рассказывала про «свою мать»: австралийскому супермаркету пришлось отключить «разговорчивого» ИИ-помощника поддержки

Она спросила мою дату рождения и забормотала, что её мать родилась в том же году, потом начала тарахтеть про создание каких-то фотографий. Что это за хрень? Мало того что мне пришлось звонить в поддержку, так ещё и отвечает какой-то робот-балабол.