Годовая выручка Cursor при текущих темпах продаж достигнет $2 млрд в 2026 году — Bloomberg

Из них около 60% приходится на корпоративных клиентов.Темпы продаж Cursor увеличились вдвое по сравнению с показателями трёхмесячной давности, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.Примерно 60% выручки компании поступает от корпоративных клиентов, включая тех, кто впервые пользуется Cursor. Действующие заказчики также увеличивают количество используемых лицензий, отмечает издание.Cursor стал частью повседневной работы сотрудников в разных компаниях — от разработчиков ИИ, включая OpenAI, до брендов, которые обычно не ассоциируются с разработкой ПО, таких как производитель пива Budweiser, подчёркивает Bloomberg. В ноябре 2025 года Cursor привлёк $2,3 млрд при оценке $29,3 млрд — она выросла почти в 12 раз с января 2025-го. Это сделало Cursor одним из самых дорогих ИИ-стартапов в США. Новыми инвесторами компании стали Coatue, Nvidia и Alphabet.В феврале 2026 года Cursor выпустил «рассуждающую» модель Composer 1.5 для агентного программирования, которая работает с кодовой базой пользователя, может анализировать проект, искать уязвимости и «самостоятельно» редактировать файлы.Cursor основали в 2022 году студенты Массачусетского технологического института Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер. На ноябрь 2025 года в ней работали свыше 300 инженеров, исследователей, дизайнеров и операторов.#новости #cursor