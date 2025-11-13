Популярное
Полина Лааксо
Инвестиции

Разработчик ИИ-редактора кода Cursor привлёк $2,3 млрд при оценке $29,3 млрд — она выросла почти в 12 раз с января 2025 года

Среди новых инвесторов — Coatue, Nvidia и Alphabet.

Сооснователь Cursor Майкл Труэлл. Источник фото: X
Сооснователь Cursor Майкл Труэлл. Источник фото: X
  • Помимо них, в раунде на $2,3 млрд снова поучаствовали Accel, Thrive, Andreessen Horowitz и DST Global, рассказал Cursor. Ещё в январе 2025 года стартап оценивали в $2,5 млрд. В мае — в $9 млрд.
  • Nvidia — корпоративный клиент Cursor. Её глава Дженсен Хуанг публично называл редактор «любимым ИИ-сервисом на b2b-рынке». Google — поставщик моделей наряду с OpenAI и Anthropic, напомнило TechCrunch.
  • Деньги вложат в исследования и развитие собственной модели для агентного программирования Composer. Её представили в октябре 2025 года.
  • Компанию основали в 2022 году студенты Массачусетского технологического института Майкл Труэлл, Суале Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер. На ноябрь 2025 года в ней работает свыше 300 инженеров, исследователей, дизайнеров и операторов.
  • Среди инвесторов: OpenAI Startup Fund, бывший глава GitHub Нэт Фридман, фонд Neo, cоучредитель Stripe Патрик Коллисон, а также сооснователь Dropbox Араш Фердоуси.
#новости #cursor #нейросети

12
32 комментария