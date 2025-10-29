ИИ-редактор кода Cursor представил Cursor 2.0 и собственную модель Composer

Сервис обновил интерфейс под работу с агентами, а не с файлами.Источник здесь и далее: Cursor Composer — это MoE-модель (mixture-of-experts), разработанная для агентного программирования, которая может выполнять «большинство» запросов менее чем за 30 секунд, рассказала компания.В собственных тестах модель показала генерацию в четыре раза быстрее, чем у «аналогичных моделей». Таких результатов удалось достичь за счёт её обучения на реальных задачах в больших кодовых базах, отметили в компании.Cursor обновил интерфейс — он ориентирован на работу с агентами, а не файлами. Но если пользователю нужно «углубиться в код», он сможет открыть файлы в новом интерфейсе или вернуться к классической среде разработки.По словам сервиса, Cursor 2.0 позволяет запускать до восьми агентов параллельно, которые не мешают друг другу. Например, можно запустить несколько моделей для решения одной и той же задачи, чтобы затем выбрать лучший результат.Компания также рассказала, что среди прочего упростила просмотр изменений, которые внёс агент, и добавила встроенный голосовой режим. Cursor 2.0 доступен на сайте.Валерия ИльинаAI7 марCursor AI: как писать код и создавать приложения с помощью нейросети Подробный гайд по редактору, который исправляет ошибки в коде.#новости #cursor