Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Право
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Из Alibaba ушёл руководитель команды разработчиков ИИ-моделей Qwen

Причины неизвестны, но некоторые из сотрудников отмечают — он ушёл «не по своей инициативе».

Из Alibaba ушёл руководитель команды разработчиков ИИ-моделей Qwen
  • Компанию покинул Линь Цзюньян — об этом он сообщил сам, не уточнив подробности. Как отмечает Bloomberg, Линь — одна из «влиятельных» фигур, отвечавших в Alibaba за разработку ИИ.
  • Чжао Вэньтин, научный сотрудник команды Qwen, назвал уход Линя «концом эпохи». Также выразился и Цзинь Юйчэнь, техдиректор ИИ-стартапа Hyperbolic, отметив, что без Линя Qwen потеряет своё «технологическое лидерство». Ван Тичжэнь, руководитель экосистемы Азиатско-Тихоокеанского региона в Hugging Face, сказал, что это — «огромная потеря».
  • Уход Линя отметили и на Reddit — пользовали сообщили, что тот выступал за открытый исходный код, а его вероятный преемник Хао Чжоу специализируется на «промышленном ИИ».
  • Одна из сотрудниц Qwen написала, что Линь ушёл из проекта «не по своей воле». Как сообщают китайские СМИ, вместе с Линем Qwen покинуло как минимум трое специалистов.

#новости #alibaba #qwen

4
1
1
1
15 комментариев