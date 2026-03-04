Из Alibaba ушёл руководитель команды разработчиков ИИ-моделей Qwen

Причины неизвестны, но некоторые из сотрудников отмечают — он ушёл «не по своей инициативе».Компанию покинул Линь Цзюньян — об этом он сообщил сам, не уточнив подробности. Как отмечает Bloomberg, Линь — одна из «влиятельных» фигур, отвечавших в Alibaba за разработку ИИ.Чжао Вэньтин, научный сотрудник команды Qwen, назвал уход Линя «концом эпохи». Также выразился и Цзинь Юйчэнь, техдиректор ИИ-стартапа Hyperbolic, отметив, что без Линя Qwen потеряет своё «технологическое лидерство». Ван Тичжэнь, руководитель экосистемы Азиатско-Тихоокеанского региона в Hugging Face, сказал, что это — «огромная потеря». Уход Линя отметили и на Reddit — пользовали сообщили, что тот выступал за открытый исходный код, а его вероятный преемник Хао Чжоу специализируется на «промышленном ИИ».Одна из сотрудниц Qwen написала, что Линь ушёл из проекта «не по своей воле». Как сообщают китайские СМИ, вместе с Линем Qwen покинуло как минимум трое специалистов.#новости #alibaba #qwen