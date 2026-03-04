Y Combinator рассказала о росте популярности стартапа Pocket — он выпускает тонкие ИИ-диктофоны, которые магнитятся к iPhone

Устройство стоит $129.Источник: Pocket За последние пять месяцев стартап поставил 30 тысяч устройств, рассказал акселератор Y Combinator. Годовая выручка составляет $27 млн при ежемесячном росте в 50%, заявляет Pocket.Стартап выпускает ИИ-диктофоны весом 52 г и «размером с кредитку». Pocket крепится на iPhone с помощью MagSafe.Новый рекламный ролик компании. Источник: PocketЕсть режимы для записи очных встреч и телефонных разговоров. Расшифровки и сводки отображаются в мобильном приложении. ИИ-помощник автоматически выделяет задачи, дедлайны и собирает их в to-do-листы. Также доступен «умный» поиск по всем записям. ИИ-ассистент поддерживает 120 языков, включая русский. Устройство может проработать без подзарядки до четырёх дней, говорят в компании.Диктофон стоит $129 (10 тысяч рублей по курсу ЦБ на 4 марта 2026 года). Записи и расшифровки доступны без подписки без лимитов по минутам. План Pocket Pro за $20 в месяц даёт доступ к работе помощника в формате Mind maps, а также выбору между продвинутыми версиями GPT-5, Claude, Gemini и других моделей. Стартап основан в 2024 году, а в акселератор Y Combinator прошёл зимой 2026-го. Компания заявляет, что их диктофоны закупили сотрудники Google, Amazon, Uber и других компаний.У стартапа Plaud есть похожий ИИ-диктофон Note Pro «размером с банковскую карту» в алюминиевом корпусе — не магнитный. Он стоит $179.Виктория ЛиAI07.08.2025«Второй мозг с идеальной памятью»: зачем айтишники и инвесторы Сан-Франциско носят с собой ИИ-диктофоны Большая часть использует устройства на работе — для встреч, питчей и нетворкинга — «чтобы оставаться в моменте». Другие же включают запись и в личное время.#новости