Ася Карпова
AI

Y Combinator рассказала о росте популярности стартапа Pocket — он выпускает тонкие ИИ-диктофоны, которые магнитятся к iPhone

Устройство стоит $129.

Источник: Pocket
  • За последние пять месяцев стартап поставил 30 тысяч устройств, рассказал акселератор Y Combinator. Годовая выручка составляет $27 млн при ежемесячном росте в 50%, заявляет Pocket.

  • Стартап выпускает ИИ-диктофоны весом 52 г и «размером с кредитку». Pocket крепится на iPhone с помощью MagSafe.

Новый рекламный ролик компании. Источник: Pocket

  • Есть режимы для записи очных встреч и телефонных разговоров. Расшифровки и сводки отображаются в мобильном приложении. ИИ-помощник автоматически выделяет задачи, дедлайны и собирает их в to-do-листы. Также доступен «умный» поиск по всем записям.

  • ИИ-ассистент поддерживает 120 языков, включая русский. Устройство может проработать без подзарядки до четырёх дней, говорят в компании.

  • Диктофон стоит $129 (10 тысяч рублей по курсу ЦБ на 4 марта 2026 года). Записи и расшифровки доступны без подписки без лимитов по минутам. План Pocket Pro за $20 в месяц даёт доступ к работе помощника в формате Mind maps, а также выбору между продвинутыми версиями GPT-5, Claude, Gemini и других моделей.

  • Стартап основан в 2024 году, а в акселератор Y Combinator прошёл зимой 2026-го. Компания заявляет, что их диктофоны закупили сотрудники Google, Amazon, Uber и других компаний.

  • У стартапа Plaud есть похожий ИИ-диктофон Note Pro «размером с банковскую карту» в алюминиевом корпусе — не магнитный. Он стоит $179.

Виктория Ли
AI
«Второй мозг с идеальной памятью»: зачем айтишники и инвесторы Сан-Франциско носят с собой ИИ-диктофоны

Большая часть использует устройства на работе — для встреч, питчей и нетворкинга — «чтобы оставаться в моменте». Другие же включают запись и в личное время.

Источник: Plaud

#новости

27 комментариев