Y Combinator рассказала о росте популярности стартапа Pocket — он выпускает тонкие ИИ-диктофоны, которые магнитятся к iPhone

Есть режимы для записи очных встреч и телефонных разговоров. Расшифровки и сводки отображаются в мобильном приложении. ИИ-помощник автоматически выделяет задачи, дедлайны и собирает их в to-do-листы. Также доступен «умный» поиск по всем записям.

ИИ-ассистент поддерживает 120 языков, включая русский. Устройство может проработать без подзарядки до четырёх дней, говорят в компании.

Диктофон стоит $129 (10 тысяч рублей по курсу ЦБ на 4 марта 2026 года). Записи и расшифровки доступны без подписки без лимитов по минутам. План Pocket Pro за $20 в месяц даёт доступ к работе помощника в формате Mind maps, а также выбору между продвинутыми версиями GPT-5, Claude, Gemini и других моделей.

Стартап основан в 2024 году, а в акселератор Y Combinator прошёл зимой 2026-го. Компания заявляет, что их диктофоны закупили сотрудники Google, Amazon, Uber и других компаний.