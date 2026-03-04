Kling открыла всем пользователям доступ к модели Kling 3.0 и её версиям Omni и Motion Control

До этого они были доступны подписчикам Ultra.Источник: XКомпания раскатила на всех пользователей доступ к последней модели Kling 3.0, которую выпустили 4 февраля 2026 года. До этого она была доступна в режиме раннего тестирования подписчикам Ultra и в сторонних агрегаторах.Модель поддерживает создание звука и диалогов. Русский язык в ней не доступен. Также Kling 3.0 лучше справляется со сложными кинематографичными сценами с движением, чем предыдущие версии.Источник: KlingИсточник: XKling 3.0 теперь можно выбрать в режиме редактирования Omni для работы над длинными роликами и в разделе Motion Control — он помогает заменить персонажа с сохранением движения из исходного видео.Генерации по исходным изображениям персонажей в режиме Omni на базе Kling 3.0. Источник: XЗамена персонажа в режиме Motion Control. Источник: XВ сервисе начисляют 166 бесплатных кредитов в месяц. На генерацию одного видео длиной пять секунд с помощью Kling 3.0 уйдёт 45 кредитов, 10 секунд — 90 кредитов. В Kling Motion Control анимация на базе последней модели будет стоить 135 кредитов. Работа в Omni зависит от запроса. Анимация изображения длиной пять секунд стоит 40 кредитов. По подписке за $7 в месяц доступно 660 кредитов в месяц.#новости