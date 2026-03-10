Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Разработка
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Microsoft представила Copilot Cowork — ИИ-агента для выполнения задач в приложениях 365

Пока функцию только тестируют.

Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • Copilot Cowork — это инструмент, который способен выполнять комплексные задачи от имени пользователя, взаимодействуя с приложениями в экосистеме Microsoft 365: Outlook, Teams, Excel, PowerPoint и SharePoint, сообщила компания. Она выпустила его совместно с Anthropic.
  • В основе инструмента лежат те же технологии, что используются для режима Claude Cowork для автономного редактирования файлов и выполнения задач на компьютере. В отличие от него, Copilot Cowork доступен в облачной инфраструктуре Microsoft 365.
  • Он работает как облачный ИИ-агент: анализирует данные из писем, календаря, сообщений и документов пользователя.
  • Например, он может проанализировать записи в календаре, выявить «конфликтующие» встречи и предложить оптимизировать расписание. К встрече ИИ-агент может подготовить документы, аналитический отчёт и презентацию.
  • Можно поручить Copilot Cowork собрать информацию о компании — он найдёт финансовые отчёты, документы из Комиссии по ценным бумагам и биржам США, комментарии аналитиков и актуальные новости. Всё это он представит в виде краткого пересказа, отчёта и таблицы в Excel.
  • Пока функцию только тестируют. Она станет доступна в рамках программы Frontier в конце марта 2026 года.

#новости #microsoft

1
7 комментариев