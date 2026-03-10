Microsoft представила Copilot Cowork — ИИ-агента для выполнения задач в приложениях 365

Пока функцию только тестируют.Источник: MicrosoftCopilot Cowork — это инструмент, который способен выполнять комплексные задачи от имени пользователя, взаимодействуя с приложениями в экосистеме Microsoft 365: Outlook, Teams, Excel, PowerPoint и SharePoint, сообщила компания. Она выпустила его совместно с Anthropic.В основе инструмента лежат те же технологии, что используются для режима Claude Cowork для автономного редактирования файлов и выполнения задач на компьютере. В отличие от него, Copilot Cowork доступен в облачной инфраструктуре Microsoft 365.Он работает как облачный ИИ-агент: анализирует данные из писем, календаря, сообщений и документов пользователя.Например, он может проанализировать записи в календаре, выявить «конфликтующие» встречи и предложить оптимизировать расписание. К встрече ИИ-агент может подготовить документы, аналитический отчёт и презентацию.Можно поручить Copilot Cowork собрать информацию о компании — он найдёт финансовые отчёты, документы из Комиссии по ценным бумагам и биржам США, комментарии аналитиков и актуальные новости. Всё это он представит в виде краткого пересказа, отчёта и таблицы в Excel.Пока функцию только тестируют. Она станет доступна в рамках программы Frontier в конце марта 2026 года.#новости #microsoft