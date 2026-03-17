Ася Карпова
AI

Глава игровой студии Krafton по совету ChatGPT уволил основателей купленного инди-проекта, чтобы не выплачивать $250 млн — те пошли в суд и выиграли дело

16 марта 2026 года судья признал его действия незаконными.

Источник: AP
  • В 2021 году южнокорейская студия Krafton за $500 млн купила проект инди-разработчиков Unknown Worlds Entertainment. Они выпустили игру о выживании под водой Subnautica, которая на тот момент занимала второе место в Steam, и работали над второй частью.
  • Условием сделки была выплата до $250 млн, если Subnautica 2 будет хорошо продаваться. Если бы выручка Unknown Worlds превысила $69,8 млн, Krafton была бы обязана выплачивать $3,12 за каждый дополнительный доллар продаж.

  • В мае 2025-го внутренние прогнозы Krafton показали, что игра достигнет этого показателя. Гендиректор Чхан Хан Ким посчитал, что сделка оказалась невыгодной, необходимость выплатить всю сумму покажет его «мягкотелым» в глазах коллег, говорится в материалах судебного разбирательства против него.

  • Ким вместе с главой отдела корпоративного развития Krafton Марией Парк и юристами начал прорабатывать возможные варианты. Не найдя решения, он обратился к ChatGPT.

  • По предложению чат-бота, Ким сформировал внутреннюю рабочую группу под названием «Проект X». Она должна была либо договориться с разработчиками об отмене выплаты, «либо осуществить захват» Unknown Worlds.

  • Парк предупреждала гендиректора, что увольнение основателей студии по надуманному поводу, как предлагал бот, почти наверняка приведёт к судебному иску. Но Ким последовал совету ChatGPT, а не юристов, пишет 404 Media. Сам он подтверждал в суде, что использовал чат-бота, чтобы быстрее изучить свои права.

  • В итоге Krafton отменила релиз Subnautica 2, а 1 июля 2025 года уволила главу Unknown Worlds Теда Гилла и сооснователей Чарли Кливленда и Макса Макгуайра. Их обвинили в желании ускорить выпуск «неготовой» второй части только ради выплаты в $250 млн, что «нанесло бы долгосрочный ущерб репутации франшизы».

  • Также утверждалось, что они якобы украли данные компании, скачав «десятки тысяч» файлов на личные устройства перед увольнением.

  • «Чтобы заручиться поддержкой фанатов», по совету чат-бота Ким опубликовал заявление об этом. Его тоже писал ChatGPT. Фанаты сочли сообщение «странным» и, наоборот, забеспокоились о будущем игры.

  • 10 июля основатели и бывший глава Unknown Worlds подали в суд на Krafton. Разбирательство длилось девять месяцев. 16 марта 2026 года суд постановил, что Krafton обязана восстановить Гилла в должности и не препятствовать планам по запуску Subnautica 2. Причины для увольнения судья признал «надуманными».

  • Суд также продлил срок, в течение которого Unknown Worlds должна получить бонус в $250 млн, до 15 сентября 2026 года. Вопрос о возмещении денежного ущерба Гиллу ещё находится на рассмотрении. Krafton заявила, что изучает возможность апелляции. При этом она планирует выпустить Subnautica 2 «как можно скорее».

