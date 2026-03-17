Глава игровой студии Krafton по совету ChatGPT уволил основателей купленного инди-проекта, чтобы не выплачивать $250 млн — те пошли в суд и выиграли дело

В 2021 году южнокорейская студия Krafton за $500 млн купила проект инди-разработчиков Unknown Worlds Entertainment. Они выпустили игру о выживании под водой Subnautica, которая на тот момент занимала второе место в Steam, и работали над второй частью.

Условием сделки была выплата до $250 млн, если Subnautica 2 будет хорошо продаваться. Если бы выручка Unknown Worlds превысила $69,8 млн, Krafton была бы обязана выплачивать $3,12 за каждый дополнительный доллар продаж.

В мае 2025-го внутренние прогнозы Krafton показали, что игра достигнет этого показателя. Гендиректор Чхан Хан Ким посчитал, что сделка оказалась невыгодной, необходимость выплатить всю сумму покажет его «мягкотелым» в глазах коллег, говорится в материалах судебного разбирательства против него.

Ким вместе с главой отдела корпоративного развития Krafton Марией Парк и юристами начал прорабатывать возможные варианты. Не найдя решения, он обратился к ChatGPT.

По предложению чат-бота, Ким сформировал внутреннюю рабочую группу под названием «Проект X». Она должна была либо договориться с разработчиками об отмене выплаты, «либо осуществить захват» Unknown Worlds.



Парк предупреждала гендиректора, что увольнение основателей студии по надуманному поводу, как предлагал бот, почти наверняка приведёт к судебному иску. Но Ким последовал совету ChatGPT, а не юристов, пишет 404 Media. Сам он подтверждал в суде, что использовал чат-бота, чтобы быстрее изучить свои права.

В итоге Krafton отменила релиз Subnautica 2, а 1 июля 2025 года уволила главу Unknown Worlds Теда Гилла и сооснователей Чарли Кливленда и Макса Макгуайра. Их обвинили в желании ускорить выпуск «неготовой» второй части только ради выплаты в $250 млн, что «нанесло бы долгосрочный ущерб репутации франшизы».

Также утверждалось, что они якобы украли данные компании, скачав «десятки тысяч» файлов на личные устройства перед увольнением.

«Чтобы заручиться поддержкой фанатов», по совету чат-бота Ким опубликовал заявление об этом. Его тоже писал ChatGPT. Фанаты сочли сообщение «странным» и, наоборот, забеспокоились о будущем игры.

10 июля основатели и бывший глава Unknown Worlds подали в суд на Krafton. Разбирательство длилось девять месяцев. 16 марта 2026 года суд постановил, что Krafton обязана восстановить Гилла в должности и не препятствовать планам по запуску Subnautica 2. Причины для увольнения судья признал «надуманными».