OpenAI представила свои «самые способные небольшие модели» GPT-5.4 mini и nano

GPT-5.4 mini в два раза быстрее, чем GPT-5 mini.Источник: OpenAI GPT‑5.4 mini доступна в API, Codex и ChatGPT, рассказала компания. В API она поддерживает текст и изображения на входе, использование инструментов, вызов функций, поиск в интернете и файлов, использование компьютера и навыки. Контекстное окно — 400 тысяч токенов. Цена — $0,75 за 1 млн входных токенов и $4,5 за 1 млн выходных.GPT‑5.4 nano доступна только через API и стоит $0,20 и $1,25 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно.По словам компании, GPT‑5.4 mini «значительно превосходит» GPT‑5 mini в задачах на программирование, рассуждения, мультимодальное понимание и использование инструментов. Она также вдвое быстрее.GPT‑5.4 nano — «самая маленькая и дешёвая версия GPT‑5.4» для задач, где «скорость и стоимость важнее всего». Компания рекомендует использовать её для субагентов, которые выполняют более простые вспомогательные задачи по классификации, извлечению данных, ранжированию и кодингу.#новости #openai