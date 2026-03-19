Ася Карпова
AI

Google обновила ИИ-сервис Stitch для разработки интерфейсов, добавив возможности «вайб-дизайна»

Проекты можно прорабатывать с ИИ-агентом на «холсте» и экспортировать в другие программы.

Источник: Google
  • Компания добавила в Stitch «бесконечный холст». На него можно перетаскивать изображения, код и текстовые описания для создания интерактивных прототипов интерфейсов.
  • Google обновила ИИ-агента внутри сервиса. Он анализирует весь «холст», историю изменений, может редактировать элементы по текстовому запросу, помогать дорабатывать дизайн и генерировать визуализации страниц. Также добавили голосовой режим.
Агент может спрашивать пользователя о деталях проекта и предлагать варианта, например показывать экрана в разных цветовых палитрах. Источник: Google
Пользователь попросил создать макет страницы по наброску. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fsamtwtss%2Fstatus%2F2034606620379172959%3Fs%3D20&postId=2803152" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
  • Проект сохраняется в формате DESIGN.md, где фиксируются шрифты, палитра и другие единые элементы дизайна. Его можно редактировать, чтобы автоматически менять детали на всех страницах. Система позволяет импортировать дизайн по ссылке в Stitch или экспортировать готовый проект в другие сервисы.
  • Google представила Stitch в мае 2025 года. Он доступен в бета-версии бесплатно в Google Labs (работает с IP-адресов США).

