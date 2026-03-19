В феврале 2026 года агент на базе OpenClaw удалил письма из почтового ящика главы по безопасности ИИ в Meta*.Источник: UnsplashИздание The Information ознакомилось с внутренним отчётом об инциденте в компании. Один из сотрудников Meta* опубликовал на внутреннем форуме просьбу помочь с техническим вопросом. Другой инженер попросил ИИ-агента, подключённого к системам компании, проанализировать вопрос и помочь с решением.Он не давал команду отвечать работнику, но ИИ-помощник самостоятельно опубликовал рекомендации на форуме. Первый сотрудник последовал инструкциям от бота и в результате получил доступ к данным компании и пользователей, к которым обычно его отделу доступ закрыт.Компания подтвердила изданию, что инцидент произошёл, и оценила уровень опасности как второй по степени серьёзности в рамках внутренней системы оценки проблем с безопасностью. Доступ был открыт около двух часов.В феврале 2026 года глава по безопасности в ИИ-подразделении Meta* Superintelligence Саммер Юэ рассказала, что ИИ-агент на базе OpenClaw удалил письма из её почтового ящика. Он проигнорировал её инструкцию «не предпринимать никаких действий» без подтверждения, и ей пришлось отключать компьютер Mac mini — на сообщения в чате помощник не реагировал.*Meta, владеющая Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.