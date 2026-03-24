Ася Карпова
AI

ByteDance начала давать доступ к видеогенератору Seedance 2.0 по всему миру

Модель добавили в CapCut.

Источник: X
  • Последняя модель для генерации видео от ByteDance стала доступна в версии CapCut для международного рынка. На сайте и в мобильном приложении её можно найти в разделах AI Lab и AI Generator. В десктопном приложении — в AI Video. Модель также есть в сервисе Dreamina.Dreamina
  • Её внедряют постепенно, сначала в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Бразилии, Мексике и на Филиппинах, а в дальнейшем по всему миру.
  • Seedance 2.0 представили в феврале 2026 года для пользователей в Китае. Международный релиз отложили из-за претензий Disney и Netflix по поводу нарушения авторских прав. ByteDance пообещала ввести цензуру.
  • Seedance 2.0 генерирует видео длиной до 15 секунд с разрешением до 2К, добавляет переходы между кадрами, поддерживает создание диалогов на восьми языках, включая русский и английский, позволяет генерировать сцены по референсным видео, картинкам и аудиофайлам.
  • Также CapCut добавил Seedance 2.0 в рабочую «студию» Omni Reference. Она позволяет генерировать видео по исходным изображениям персонажей, обстановки и деталей.
Художница под псевдонимом Kaku Drop, которая делала ИИ-рекламу для японского McDonald’s, тестирует Seedance 2.0 в Omni. Источник: @KakuDrop
  • Агрегаторы Higgsfield и Imagine.Art также обещали, что добавят Seedance 2.0, когда получат доступ. Модель появилась в международном рейтинге от исследователей Artificial Analysis. Там она занимает первое место.
В соцсетях новый «вирусный» формат генераций Seedance 2.0 — героев мелодрам и боевиков заменяют на реалистичных котов

Примеры с собаками и попугаями тоже есть, но у них, как всегда, меньше просмотров.

