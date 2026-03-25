Google выпустила модель Lyria 3 Pro для генерации музыки с максимальной длиной трека в три минуты

Она доступна подписчикам платных тарифов.Источник: GoogleGoogle добавила продвинутую версию модели в генератор музыки внутри чат-бота Gemini. Она создаёт песни длиной до трёх минут. Перед генерацией пользователи могут описать не только жанр и настроение трека, но и отдельные элементы, например вступления, куплеты, припевы и проигрыши.Lyria 3 Pro поддерживает английский, немецкий, испанский, французский, хинди, японский, корейский и португальский языки.Модель доступна в Gemini для подписчиков платных тарифов. Сервис сопровождает песни обложками, созданными Nano Banana 2.Также модель добавили в Gemini API, Google AI Studio и Vertex AI. В приложении для создания видео Google Vids можно использовать Lyria 3 Pro для музыкального сопровождения ролика. Функция доступна для подписчиков Google AI Pro и Ultra.Первую версию Lyria 3 выпустили в феврале 2026 года. Она генерирует песни длиной до 30 секунд и доступна в Gemini бесплатно.Все песни, созданные Lyria, помечены цифровым водяным знаком SynthID. Благодаря ему пользователи могут загрузить в Gemini трек и проверить, был ли он сгенерирован.#новости #google