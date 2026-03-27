Google добавила в Gemini функцию импорта чатов и «памяти» из ChatGPT и других ИИ-сервисов

Так компания пытается переманить пользователей к себе. Источник здесь и далее — Google Чтобы перенести данные, нужно зайти в настройки и выбрать функцию импорта — пользователю предложат промпт, который нужно скопировать и прислать чат-боту, которым он пользуется, сообщила компания.После того, как тот предоставит сводку о пользователе — его интересы, предпочтения, стиль ответов и другое — эту информацию нужно скопировать и отправить Gemini.Также пользователи могут скачать прошлые чаты со своим чат-ботом, сохранить их в формате .zip и отправить Gemini. После этого диалоги появятся в чат-боте от Google.Как отмечает Bloomberg, Google внедрила новую функцию, чтобы посоперничать с Claude от Anthropic и ChatGPT от OpenAI, а также попытаться переманить у них пользователей.