Meta* разработала ИИ-модель для предсказания реакций человеческого мозга на визуальный контент

Компания утверждает, что разработала её для научной работы в области нейробиологии.Источник: Meta*Модель Tribe v2 способна «предсказывать реакцию мозга практически на любое зрительное или звуковое воздействие», рассказали в Meta*.Нейросеть обучили на записях МРТ головного мозга четырёх человек, а также данных о мозговой активности более 700 добровольцев. Последним показывали медиафайлы разных форматов, включая изображения, видео, текст, а также давали слушать подкасты.Tribe v2 научилась «надёжно» предсказывать активность мозга, что позволяет без дополнительного обучения делать дальнейшие прогнозы на языках, которых не было в датасете.Meta* заявляет, что модель нужна, чтобы нейробиологи могли проверять свои гипотезы без участия людей. Tribe v2 выложили на Hugging Face и GitHub, чтобы их могли использовать исследователи.*Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости