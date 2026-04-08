Выручка Perplexity в марте 2026-го выросла на 50% месяц к месяцу на фоне перехода от поисковых к агентным инструментам — FT

У компании более 100 млн ежемесячно активных пользователей.Источник: BloombergPerplexity постепенно отходит от поисковой системы в формате чат-бота, делая ставку на ИИ-агентов, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Смена стратегии обеспечила рост выручки на 50% месяц к месяцу в марте 2026 года.По данным FT, прогнозируемая регулярная годовая выручка (ARR) компании по итогам марта достигла $450 млн. Это произошло после выпуска ИИ-агента Personal Computer, который может работать локально на устройстве пользователя «24 на 7» с сохранением «памяти» между сессиями — как OpenClaw.У Perplexity более 100 млн ежемесячно активных пользователей — с каждой подписки компания зарабатывает от $20 до $200. Кроме того, в феврале 2026-го Perplexity добавила возможность покупки дополнительных кредитов при превышении лимита подписки.При этом, темпы роста выручки Perplexity уступают другим ведущим ИИ-компаниям, отмечает FT. Например, у Cursor ARR составляет около $2 млрд, у Anthropic — $19 млрд, у OpenAI — $20 млрд.#новости #perplexity