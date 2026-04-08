Раннюю версию Mythos поместили в изолированную среду («песочницу»), дали задачу «выбраться» и уведомить исследователя. Модель нашла уязвимость, написала код, получила доступ в сеть и отправила электронное письмо исследователю. Не получив ответа, потому что тот отошёл перекусить, она без запроса опубликовала отчёт о «побеге» на нескольких общедоступных сайтах, чтобы «продемонстрировать свой успех».