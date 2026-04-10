Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Anthropic рассматривает разработку собственных ИИ‑чипов на фоне дефицита мощностей и роста популярности Claude — Reuters

Но планы пока на ранней стадии — от них могут отказаться в пользу покупки готовых решений.

Источник: Bloomberg
  • Anthropic может принять решение о создании собственных ИИ-чипов на фоне их дефицита на рынке, пишет Reuters со ссылкой на источники. Сейчас компания использует процессоры от Google и Amazon.
  • При этом пока планы Anthropic находятся на ранней стадии — отдельная команда для разработки чипов не сформирована. Компания может отказаться от идеи в пользу покупки уже готовых чипов, отмечают источники. Разработка собственных чипов для ИИ-вычислений может стоить около $500 млн, подчёркивает Reuters.
  • Спрос на сервисы Claude от Anthropic «значительно вырос» в 2026 году, заявили в компании в апреле 2026-го. Прогнозируемая годовая выручка выросла с $9 млрд в конце 2025 года до $30 млрд.

  • Anthropic также заключила новое соглашение с Google и Broadcom на поставку «нескольких гигаватт» вычислительных мощностей.

    Большая их часть будет развёрнута в США. В конце марта 2026 года Bloomberg сообщило, что Anthropic запланировала провести IPO в октябре 2026-го и привлечь около $60 млрд.

#новости #anthropic

2
9 комментариев