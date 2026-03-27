Anthropic запланировала выйти на IPO в октябре 2026 года и привлечь около $60 млрд — Bloomberg

OpenAI тоже рассчитывает провести размещение на бирже к концу 2026-го. Источник: BloombergКомпания планирует привлечь свыше $60 млрд и уже провела переговоры с некоторыми банками, включая Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley, говорят источники Bloomberg. При этом окончательное решение относительно сроков и параметров IPO пока не принято.Bloomberg писало, что годовая выручка Anthropic достигла $19 млрд в марте 2026-го. По словам компании. рост обусловлен в том числе спросом на ИИ-редактор кода Claude Code. Большая часть выручки приходится на корпоративных клиентов.В марте 2026 года компания вступила в конфликт с Пентагоном, который требовал предоставить полный доступ к её инструментам для использования в военных целях — Anthropic отказалась. Из-за этого Белый дом ввёл запрет на использование её продуктов государственными учреждениями США.В поддержку компании выступили в том числе сотрудники OpenAI и Google и другие представители ИТ-отрасли. А чат-бот Claude в моменте поднялся на первое место в американском App Store, обойдя ChatGPT.26 марта 2026-го суд в Сан-Франциско заблокировал распоряжение Пентагона, согласно которому Anthropic была признана «угрозой национальной безопасности», а также приостановил действие запрета на использование Claude государственными учреждениями США. Судья сочла решение властей «наказанием за несогласие» компании с действиями правительства.В ходе последнего раунда финансирования в феврале 2026 года Anthropic привлекла $30 млрд. Инвесторы оценили компанию в $380 млрд.В январе 2026-го WSJ рассказало, что провести IPO до конца года также планирует OpenAI. По данным издания, компания хочет опередить Anthropic.#новости #anthropic