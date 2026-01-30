WSJ: OpenAI начала готовиться к IPO в четвёртом квартале 2026 года — компания хочет опередить Anthropic

Последний тоже собирается выйти на биржу в 2026 году.Источник: Getty Images По данным СМИ, компания изначально планировала провести размещение в 2027 году, но теперь ускорила планы. Причина — усилившаяся конкуренция с Anthropic, пишет The Wall Street Journal.По данным газеты, компания ведёт переговоры с банками с Уолл-стрит и расширяет свою финансовую команду.В частности, она наняла директора по корпоративным финансам Синтию Гейлор, которая будет курировать отношения с инвесторами, и нового главного бухгалтера Аджмере Дейла.Руководители компании стремятся обогнать Anthropic — стартап, основанный бывшими сотрудниками OpenAI, собирается провести размещение в конце 2026 года. Он уже привлёк к сотрудничеству юрфирму Wilson Sonsini и ведёт переговоры с банками, писала FT.#новости #openai #ipo