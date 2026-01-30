Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

WSJ: OpenAI начала готовиться к IPO в четвёртом квартале 2026 года — компания хочет опередить Anthropic

Последний тоже собирается выйти на биржу в 2026 году.

Источник: Getty Images 
  • По данным СМИ, компания изначально планировала провести размещение в 2027 году, но теперь ускорила планы. Причина — усилившаяся конкуренция с Anthropic, пишет The Wall Street Journal.
  • По данным газеты, компания ведёт переговоры с банками с Уолл-стрит и расширяет свою финансовую команду.
  • В частности, она наняла директора по корпоративным финансам Синтию Гейлор, которая будет курировать отношения с инвесторами, и нового главного бухгалтера Аджмере Дейла.
  • Руководители компании стремятся обогнать Anthropic — стартап, основанный бывшими сотрудниками OpenAI, собирается провести размещение в конце 2026 года. Он уже привлёк к сотрудничеству юрфирму Wilson Sonsini и ведёт переговоры с банками, писала FT.

#новости #openai #ipo

