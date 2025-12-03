Anthropic ведёт переговоры о проведении IPO в 2026 году — FT

По данным собеседников издания, разработчик чат-бота Claude уже обратился к юридической фирме Wilson Sonsini.Сооснователь Anthropic Дарио Амодей. Источник фото: The InformationWilson Sonsini консультирует Anthropic с 2022 года и помогала с IPO таких компаний, как Google, LinkedIn и Lyft, сообщило FT со ссылкой на источники.По их словам, Anthropic также предварительно обсуждала своё размещение с крупными инвестиционными банками и начала «вносить внутренние изменения, необходимые для IPO», но до выбора андеррайтера ещё далеко.Один из собеседников сомневается, что выход на биржу состоится в 2026 году. В самой компании сказали, что ещё не решили, когда проводить IPO и проводить ли его вообще.В октябре 2025 года Reuters со ссылкой на источники передавало, что OpenAI планирует выйти на биржу в 2027 году с оценкой до $1 трлн. Её представитель тогда заявил, что «IPO не входит в планы».Таня БоброваAI18 ноябMicrosoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в Anthropic Оценка компании может составить более $300 млрд, говорят источники.#новости #anthropic