Reuters узнало о планах OpenAI выйти на биржу в 2027 году с оценкой до $1 трлн

По словам источников, компания может подать заявку на IPO в конце 2026 года. Фото Bloomberg Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар рассказала некоторым партнёрам, что компания планирует провести публичное размещение акций (IPO) в 2027 году, передали осведомлённые собеседники Reuters.В ходе предварительных обсуждений OpenAI рассматривает привлечение минимальной суммы в $60 млрд или больше, отметили некоторых из источников. Однако они подчеркнули, что переговоры находятся на начальном этапе, а планы могут измениться.Представитель компании заявил Reuters, что «IPO не входит в планы, поэтому никаких сроков выхода на биржу у руководства OpenAI нет».Впрочем, глава OpenAI Сэм Альтман, комментируя реструктуризацию бизнеса, допустил возможность выхода на биржу, но не назвал конкретных сроков: «Это наиболее вероятный путь с учётом потенциальной потребности в капитале».28 октября 2025 года компания сообщила о завершении перехода к коммерческой структуре, план которого представила в конце 2024-го. Некоммерческое подразделение назвали OpenAI Foundation. Коммерческое — OpenAI Group, его зарегистрировали как «общественно полезную корпорацию» (PBC). НКО получила 26% в бизнесе, а также право назначать членов совета директоров.Доля Microsoft в OpenAI Group сократилась с 32,5% до 27%. При этом права на интеллектуальную собственность в виде «моделей и продуктов» OpenAI продлили до 2032 года. Корпорация также сможет разрабатывать универсальный искусственный интеллект самостоятельно или со сторонними компаниями.Реструктуризация также была одним из требований некоторых инвесторов и регуляторов. FT писала также, что переход к коммерческой структуре и пересмотр партнёрства с Microsoft откроет для OpenAI путь к IPO. #новости #openai