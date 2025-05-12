Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Телеграм
Образование
Право
Инвестиции
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

OpenAI хочет пересмотреть партнёрство с Microsoft ради будущего IPO — FT

Основной вопрос — какую долю Microsoft получит в компании после реструктуризации.

  • OpenAI ведёт переговоры с Microsoft о пересмотре условий стратегического партнёрства между компаниями — они должны позволить разработчику ChatGPT провести первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
  • Эти обсуждения — решающие для планируемой реструктуризации OpenAI. В них входит вопрос о том, какую долю Microsoft получит в преобразованной компании в обмен на вложенные ею инвестиции в $13 млрд.
  • По словам источников, стороны также пересматривают условия соглашения, заключённого в 2019 году, когда Microsoft вложила в OpenAI $1 млрд. Оно действует до 2030 года и регулирует доступ Microsoft к интеллектуальной собственности OpenAI, включая её ИИ-продукты, а также распределение выручки.
  • Microsoft готова отказаться от части доли в новой структуре OpenAI в обмен на постоянный доступ к её технологиям, говорят собеседники издания.
  • Они также отметили, что переговоры осложняются конкуренцией между компаниями на фоне роста корпоративного бизнеса OpenAI и реализации проекта Stargate. По словам одного из топ-менеджеров Microsoft, «напряжённость» обсуждений частично связана с подходом OpenAI, которая ожидает от партнёра инвестиций и инфраструктурной поддержки без вмешательства в свою деятельность. Но несмотря на это, стороны уверены, что смогут достичь соглашения.

#новости #openai #microsoft

3
14 комментариев