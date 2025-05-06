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Артур Томилко
Деньги

OpenAI обновила план по изменению управленческой структуры — некоммерческое подразделение сохранит контроль над бизнесом

До этого компания планировала преобразоваться в коммерческую организацию.

  • Изменённый план опубликован в блоге OpenAI. Он предполагает, что бизнес-подразделение компании, которое создано в 2019 году и контролируется некоммерческой структурой, преобразуют в «общественно полезную корпорацию» (Public Benefit Corporation⁠, PBC).
  • Такая форма управления подразумевает «соблюдение баланса между интересами акционеров, заинтересованных сторон и общества при принятии решений». При этом некоммерческая организация OpenAI сохранит контроль над PBC и станет её «крупным акционером».
  • Решение приняли после того, как «выслушали мнения общественных деятелей и провели конструктивный диалог с офисами генпрокуроров Делавэра и Калифорнии», пояснили в компании.
  • Первоначальный план преобразования своей организационной структуры OpenAI представила в декабре 2024 года. Он предполагал, что «общественно полезная корпорация» будет управлять бизнесом, а некоммерческая организация сохранит долю в ней, но утратит контроль.
  • Против перехода OpenAI к коммерческому управлению выступал Илон Маск. Он подал иск с требованием запретить компании менять структуру. Его поддержали некоторые бывшие сотрудники OpenAI.
  • В начале апреля 2025 года OpenAI привлекла $40 млрд при оценке в $300 млрд. В число инвесторов вошёл Softbank, который суммарно должен вложить в компанию $30 млрд. Одним из условий финансирования был переход OpenAI к коммерческой структуре до конца 2025 года, отмечало CNBC.

#новости #openai

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