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Карина Пардаева
Право

Группа бывших сотрудников OpenAI поддержала иск Илона Маска против перехода компании к коммерческому управлению

Они считают, что преобразование нарушит её изначальные принципы.

  • Заявление в качестве «друзей суда» (amicus curiae) подали профессор права в Гарвардском университете, основатель Creative Commons Лоуренс Лессиг и 12 бывших сотрудников OpenAI, пишет TechCrunch.
  • В заявлении подчеркивается, что текущая структура компании является «критически важной» для выполнения её долгосрочной миссии — разработки общего искусственного интеллекта (AGI), который будет приносить пользу всему человечеству.
  • По мнению бывших сотрудников, преобразование может подорвать эти цели и привести к утрате доверия со стороны сотрудников, инвесторов и других заинтересованных сторон
  • Ранее несколько бывших сотрудников критиковали OpenAI. Например, Гретхен Крюгер призывала компанию улучшить подотчётность и прозрачность, а Даниэль Кокотайло и Уильям Сандерс говорили о том, что OpenAI участвует в «безрассудной гонке» за доминирование в сфере ИИ.
  • OpenAI представила план перехода к коммерческой структуре управления в декабре 2024 года. В компании утверждают, что это необходимо для привлечения инвестиций и развития передовых моделей искусственного интеллекта.
  • Илон Маск подал иск против OpenAI в марте 2024-го. По его словам, основатели компании изначально привлекали его для финансирования некоммерческой организации, разрабатывающей ИИ «на благо человечества», но теперь сосредоточены на извлечении прибыли.
  • В марте 2025 года суд в США отклонил требование Маска об остановке перехода OpenAI к коммерческой структуре управления. Предприниматель не смог предоставить достаточных оснований для введения запрета.

#новости

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