OpenAI привлекла $40 млрд при оценке в $300 млрд

Разработчик ChatGPT стал вторым по стоимости стартапом в мире после SpaceX Илона Маска.Компания объявила о завершении раунда финансирования, в рамках которого она получит $40 млрд от SoftBank и других инвесторов. Среди них — Microsoft, Coatue, Altimeter и Thrive, пишет CNBC.OpenAI планирует использовать средства, чтобы «ещё больше расширить границы исследований в области ИИ» и масштабировать вычислительную инфраструктуру.Как сообщают источники CNBC и Bloomberg, $18 млрд из этой суммы пойдут на проект Stargate. Об этом же в январе 2025 года говорило WSJ. Раунд инвестиций стал крупнейшим в истории, а по оценке OpenAI уступает только SpaceX Илона Маска, которая оценивается в $350 млрд.Поступать инвестиции будут несколькими траншами: сначала SoftBank вложит $7,5 млрд, а инвесторы — $2,5 млрд. Оставшиеся $30 млрд OpenAI получит к концу 2025 года. Из них $22,5 млрд от SoftBank, а $7,5 млрд — от других инвесторов.В октябре 2024 года разработчика ChatGPT оценили в $157 млрд. При этом тогда OpenAI получила убыток около $5 млрд с выручкой в $3,7 млрд, а в 2025-ом планировала увеличить прибыль до $11,6 млрд.Источник: Shutterstock#новости #openai #инвестиции