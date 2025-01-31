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Ася Карпова
Деньги

OpenAI начала переговоры о привлечении $40 млрд при оценке в $300 млрд — WSJ

Изначально обсуждалась оценка в $340 млрд, она уменьшилась во время переговоров.

  • Две неназваные компании предлагали оценить OpenAI в $340 млрд, но в ходе переговоров стоимость снизилась до $300 млрд, сообщили источники The Wall Street Journal.
  • Инвестиционный раунд возглавит SoftBank, который собирается вложить от $15 млрд до $25 млрд.
  • Около $18 млрд из этих средств направят на Stargate. Это общая компания OpenAI, Oracle и SoftBank, которая будет строить дата-центры для обучения ИИ, — с начальными инвестициями в $100 млрд.
  • Если сделка состоится, OpenAI станет вторым по стоимости стартапом в мире после SpaceX Илона Маска, а раунд финансирования — крупнейшим в истории Кремниевой долины.
  • В октябре 2024 года разработчик ChatGPT получил оценку в $157 млрд. При этом тогда OpenAI получила убыток около $5 млрд с выручкой в $3,7 млрд, а в 2025-ом планировала увеличить прибыль до $11,6 млрд.
  • OpenAI начала искать новые инвестиции на фоне ажиотажа вокруг бесплатного китайского чат-бота DeepSeek. Его разработчики, по собственным данным, потратили всего $5,6 млн на создание рассуждающей модели R1.
  • Глава OpenAI Сэм Альтман отметил, что компания, «конечно, выпустит модели гораздо лучше», однако появление нового конкурента «бодрит».
Полина Лааксо
AI
Требует меньше мощностей, денег и времени: почему китайская нейросеть DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться»

Мнением поделился вице-президент по продукту и развитию ИИ-подразделения Dropbox Морган Браун.

Источник фото: elEconomista 

#новости #openai

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35 комментариев
фантастика

Как не критикуйте их, а чат экономит годы жизни и кучу всего экономит.

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Алексей Богданов

ChatGPT — переоценённая технология. Даёт поверхностные ответы, часто ошибается и не способен заменить реальные знания. Хорош для быстрых подсказок, но не более.

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Artem

Пример то приведите, что он там экономит и как, только деньги жрет, запрос в гугле дает больше ответов чем жпт

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Сергей Д.

Теперь до 120 лет проживете ?

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Ярослав Богданов

При этом тогда OpenAI получила убыток около $5 млрд с выручкой в $3,7 млрдДаже удивительно, что у них могут быть убытки

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Две неназваные компании предлагали оценить OpenAI в $340 млрд, но в ходе переговоров стоимость снизилась до $300 млрд"
_
Нормально китайцы скидки выбили

3
Ответить
Алексей Богданов

OpenAI — это пузырь, раздутый на фоне хайпа вокруг ИИ. Компания требует огромных вычислительных ресурсов, но не демонстрирует устойчивой прибыльности.

Высокие расходы при слабой монетизации делают бизнес-модель уязвимой. Технология далека от совершенства, часто ошибается и требует постоянных доработок. Конкуренты вроде Google, Meta и Anthropic развивают альтернативы, способные вытеснить OpenAI с рынка. Компания также отказалась от принципов открытости, что вызывает недоверие.

Когда рынок получит более доступные и дешёвые решения, пузырь OpenAI неизбежно схлопнется.

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