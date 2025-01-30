Softbank собралась инвестировать до $25 млрд в OpenAI — FT

Глава компании Масаёси Сон ещё в ноябре 2024 года хотел увеличить долю в OpenAI, писали СМИ. По словам источников Financial Times, Softbank планирует вложить в OpenAI от $15 млрд до $25 млрд. Если сделка состоится, инвесткомпания станет крупнейшим финансовым партнёром разработчика ChatGPT, обогнав Microsoft — та вложила в него в сумме около $14 млрд.Инвестиции будут идти дополнительно к $15 млрд, которые Softbank вложит в общий с OpenAI и Oracle проект Stargate для строительства дата-центров в США.OpenAI сможет использовать часть инвестиций, чтобы самой вложиться в Stargate, пишет издание.В ноябре 2024 года источники CNBC и Financial Times сообщали, что Softbank выкупит у сотрудников OpenAI акции на $1,5 млрд. Глава компании Масаёси Сон «настойчиво требовал увеличить долю в компании» после того, как уже вложил $500 млн в OpenAI в последнем раунде инвестиций, в ходе которого стартап оценили в $157 млрд.#новости #softbank #openai
А в YandexGPT чего то никто не хочет вкладываться.
Потому что все знают, что там llama за кулисами ) или это так балабоба эволюционировала?
Когда уже эти блюстители демократии исправят название, какой еще, нахрен, OPENai???
Не, ну это же сюр какой-то. Закрыть модель и при этом называть компанию открытой!
Это не красный флаг?
Ничего людей не учит)
Когда видишь, как компания готова потратить такие суммы на уже успешный проект, становится понятно, что все таки мы все ещё не научились извлекать уроки из предыдущих ошибок)
Softbank всегда запрыгивает в уже ушедий поезд